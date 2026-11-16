तेजा सज्जा ने अमेरिकी पार्टनर संग रचाई सगाई, जानिए कब होगी शादी?

तेजा की मंगेतर टेक सेक्टर में काम करती हैं और उनका फिल्मों से कोई वास्ता नहीं है। अपनी सगाई में तेजा ने हल्के गुलाबी रंग की फ्लोरल जैकेट पहनी थी, जबकि उनकी मंगेतर ने हरे और गुलाबी रंग का कढ़ाई वाला लहंगा पहना था।

इस जोड़ी की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गईं। शादी दिसंबर 2026 में राजस्थान में होनी तय है।

उधर, तेजा इन दिनों अपनी फिल्म 'जोंबी रेड्डी नेक्स्ट लेवल' की शूटिंग में बिजी हैं। इसी फिल्म से शनाया कपूर तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही हैं।



