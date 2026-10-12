तेज प्रताप ने इरीना रुडाकोवा से रिश्ते और 'राइज एंड फॉल' की रणनीति पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा?
मनोरंजन
तेज प्रताप यादव, जिन्हें 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में देखा गया था, उन्होंने इरीना रुडाकोवा के साथ अपनी नजदीकी को लेकर हो रही चर्चाओं पर जवाब दिया है।
उन्होंने 'इंडिया टुडे' को बताया कि इरिना सिर्फ उनकी 'दोस्त' हैं। उनका रिश्ता घर में बनी दूसरी दोस्ती से अलग नहीं था, भले ही उनके करीबी पलों ने लोगों को बातें करने का मौका दिया हो।
तेज ने किया इस चीज का समर्थन
शो में अपने छोटे से सफर में, तेज का खेल काफी अलग था। खासकर काजल रघुवानी के साथ उनकी एक चाल ने उन्हें 'अल्टीमेट रूलर' बनने में मदद की।
उन दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वे शहजाद पूनावाला पर फैसलों के लिए बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना खुद का खेल खेला।
तेज ने गौतम के जल्दी बाहर होने से पहले उनका समर्थन करने का भी जिक्र किया।