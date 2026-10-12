तेज प्रताप यादव इस वजह से 'राइज एंड फॉल 2' से हुए बाहर

तेज प्रताप यादव को अपनी कानूनी मजबूरियों के कारण 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 से अचानक बाहर होना पड़ा।

तेज की विदाई काफी भावुक कर देने वाली थी। उन्होंने स्वरा भास्कर से कहा कि जब भी वह उन्हें पेंटहाउस में खाना देती थीं, उन्हें अपनी मां की याद आ जाती थी।

उनकी इस बात ने उस पल को और भी भावनात्मक बना दिया। शो के बाकी प्रतियोगियों ने अपने मनमुटाव भुलाकर तेज को गर्मजोशी से विदा किया। तेज ने उम्मीद जताई कि वे सब ग्रैंड फिनाले में फिर मिलेंगे।