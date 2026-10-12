तेज प्रताप यादव इस वजह से 'राइज एंड फॉल 2' से हुए बाहर
मनोरंजन
तेज प्रताप यादव को अपनी कानूनी मजबूरियों के कारण 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 से अचानक बाहर होना पड़ा।
तेज की विदाई काफी भावुक कर देने वाली थी। उन्होंने स्वरा भास्कर से कहा कि जब भी वह उन्हें पेंटहाउस में खाना देती थीं, उन्हें अपनी मां की याद आ जाती थी।
उनकी इस बात ने उस पल को और भी भावनात्मक बना दिया। शो के बाकी प्रतियोगियों ने अपने मनमुटाव भुलाकर तेज को गर्मजोशी से विदा किया। तेज ने उम्मीद जताई कि वे सब ग्रैंड फिनाले में फिर मिलेंगे।
'राइज एंड फॉल' में वाइल्डकार्ड प्रतियोगियों की हुई एंट्री
इस एपिसोड में 3 वाइल्डकार्ड प्रतियोगियों ने भी एंट्री ली है। इनमें ऋषभ जायसवाल पेंटहाउस में शामिल हुए, जबकि जसवंत बोपन्ना और सोनम मलिक ने बेसमेंट में अपनी जगह बनाई।
इनके आने से शो में एक नई जान आ गई है और सीजन की रोमांचक यात्रा जारी है।