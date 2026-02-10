राजपाल यादव के लिए मसीहा बने तेज प्रताप यादव, भेजी 11 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया

लेखन ज्योति सिंह 04:35 pm Feb 10, 202604:35 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव﻿ इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ के कर्ज और चेक बाउंस मामले में उन्होंने 5 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। इस मुश्किल घड़ी में, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया कि वह राजपाल को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।