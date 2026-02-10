राजपाल यादव के लिए मसीहा बने तेज प्रताप यादव, भेजी 11 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ के कर्ज और चेक बाउंस मामले में उन्होंने 5 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। इस मुश्किल घड़ी में, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया कि वह राजपाल को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
राजपाल यादव और परिवार के साथ जताई सहानुभूति
तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव की पोस्ट के जरिए राजपाल यादव के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इस कठिन समय में मैं और मेरा पूरा JJD परिवार, उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है। मानवीय करुणा एवं सहयोग की भावना से, मैं JJD परिवार की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूं।'
इन सितारों ने आगे बढ़कर बढ़ाया मदद को हाथ
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक पोस्ट के जरिए राजपाल की मदद को हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अभिनेता को अपनी फिल्म में लेने की बात कही है और एडवांस में उन्हें साइनिंग फीस की पेशकश भी की है। बता दें, राजपाल ने साल 2010 में अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए चेक बाउंस हो गए थे। इसी मामले में अभिनेता को तिहाड़ जेल भेजा गया है।