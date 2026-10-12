रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में कब होगी रिलीज? फैंस का इंतजार हुआ खत्म

रजनीकांत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी आने वाली फिल्म 'जेलर 2' का हिंदी संस्करण 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

इस खबर के साथ ही फिल्म के हिंदी में बड़े पर्दे पर आने को लेकर चल रही सभी तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है, क्योंकि टीम इध्याह ने खुद इस तारीख की पुष्टि कर दी है।