रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में कब होगी रिलीज? फैंस का इंतजार हुआ खत्म
मनोरंजन
रजनीकांत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी आने वाली फिल्म 'जेलर 2' का हिंदी संस्करण 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
इस खबर के साथ ही फिल्म के हिंदी में बड़े पर्दे पर आने को लेकर चल रही सभी तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है, क्योंकि टीम इध्याह ने खुद इस तारीख की पुष्टि कर दी है।
नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं 'जेलर 2' का निर्देशन
उत्तर भारत में फिल्म के वितरण का जिम्मा पेन मरुधर एंटरटेनमेंट संभालेगा। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में वापसी करेंगे।
उनके साथ रम्या कृष्णन और योगी बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इस सीक्वल में एस जे सूर्या और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कुछ नए चेहरे भी जुड़ रहे हैं।