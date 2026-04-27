टेलर स्विफ्ट के नाम एक और उपलब्धि

टेलर स्विफ्ट के गाने 'एलिजाबेथ टेलर' का बिलबोर्ड चार्ट पर दबदबा, हासिल किया ये मुकाम

लेखन ज्योति सिंह 06:50 pm Apr 27, 202606:50 pm

क्या है खबर?

टेलर स्विफ्ट अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी से हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। फिलहाल तो उनका चर्चित गाना 'एलिजाबेथ टेलर' उनकी सफलता में चार चांद लगाने का काम कर रहा है। यह उनके 12वें स्टूडियो एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' का दूसरा ट्रैक है, जिसका आधिकारिक वीडियो मार्च, 2026 में यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। लोगों 'एलिजाबेथ टेलर' को इस कदर पसंद कर रहे हैं कि इसने बिलबोर्ड चार्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।