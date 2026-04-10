टेलर स्विफ्ट की शादी पर आया अपडेट

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की शादी की तारीख तय, जानिए कहां होगा भव्य समारोह

लेखन ज्योति सिंह 03:29 pm Apr 10, 202603:29 pm

क्या है खबर?

पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट मंगेतर ट्रैविस केल्स के साथ अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। खबर है कि उन्होंने अपनी शादी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही नहीं, दोनों ने शादी में शामिल होने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार को 'सेव द डेट' निमंत्रण भी भेज दिए हैं। पहले चर्चा थी कि गायिका 13 जून को शादी करेंगी क्योंकि यह उनका लकी नंबर है, लेकिन अब तारीख बदल गई है।