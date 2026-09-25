टेलर स्विफ्ट का ट्रेविस केल्सी के गृहनगर के लिए खास इशारा, 'क्लीवलैंड' गाने ने जीता दिल

टेलर ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही इस एडिशन का एलान किया था, जिसमें 'पेशेंट जीरो' जैसे कई नए गाने शामिल हैं।

यह खबर ऐसे समय आई है जब ट्रेविस ने क्लीवलैंड गार्जियंस बेसबॉल टीम में कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे उनके अपने गृह नगर से रिश्ते और भी गहरे हो गए हैं।

यहां तक कि क्लीवलैंड कैवेलियर्स ने भी सोशल मीडिया पर इस जोड़े को खास तरीके से सम्मान दिया। इतना ही नहीं, टेलर का एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है, जिसमें डकोटा जॉनसन और कॉलिन फेरेल जैसे कई बड़े सितारे दिखेंगे।

यह वीडियो 27 सितंबर को MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में पहली बार दिखाया जाएगा, जो उनके संगीत और क्लीवलैंड से जुड़ी उनकी कहानी, दोनों के लिए एक और बड़ा यादगार पल होगा।