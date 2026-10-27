टेलर स्विफ्ट हुईं 'नैशविले गीतकार हॉल ऑफ फेम' में शामिल, गायिका ने सम्मान पर जताई खुशी

टेलर ने आगे कहा, "मैं इस सम्मान हमेशा संजोकर रखूंगी, क्योंकि नैशविले ही वह जगह है, जिसने मुझमें इस खूबी को निखारा और तराशा है। एक ऐसी खूबी जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है।"

गायिका को इस साल अगस्त में 'नैशविले गीतकार हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की हस्ती घोषित किया गया था। इस साल की शुरुआत में उनको 2026 'गीतकार हॉल ऑफ फेम' क्लास में भी शामिल किया गया था।