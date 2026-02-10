टेलर स्विफ्ट ने स्पॉटिफाई पर तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, 'ओपलाइट' से मचाया धमाल

लेखन ज्योति सिंह 02:20 pm Feb 10, 202602:20 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट अपनी नई एल्बम 'ओपलाइट' को लेकर चर्चा बटाेर रही हैं, जिसे हाल ही में जारी किया गया था। उनकी इस एल्बम ने स्पॉटिफाई पर कमाल कर दिखाया है जिसके चलते गायिका अपने ही रिकॉर्ड लगभग 11 हजार करोड़ स्ट्रीम्स को तोड़ पाने में कामयाब हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, टेलर ने आधिकारिक तौर पर स्पॉटिफाई पर करीब 12 हजार करोड़ स्ट्रीम्स को पार कर लिया है। ऐसा करने वालीं वह पहली महिला कलाकार बन गई हैं।