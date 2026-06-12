टेलर स्विफ्ट ने रचा इतिहास, बनीं सबसे कम उम्र की गीतकारों के हॉल ऑफ फेम की सदस्य

टेलर के अलावा इन दिग्गजों को भी मिला सम्मान

यह सम्मान समारोह सिर्फ टेलर के लिए ही नहीं था। इस दौरान एलनिस मॉरिससेट, किस बैंड के जीन सिमन्स और पॉल स्टैनली, केनी लॉगिन्स और क्रिस्टोफर 'ट्रिकी' स्टीवर्ट जैसे कई नामी कलाकारों को भी नवाजा गया।

समारोह में ब्रांडि कार्लिल, गेविन डीग्रॉ और बिली कोर्गन ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।

यही नहीं, मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने टेलर का परिचय कराते हुए गाने लिखने को अहमियत पर एक ऐसा भाषण दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया।