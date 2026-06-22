जानिए कब और कहां होगी टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी की शाही शादी?

टेलर और ट्रैविस के रिसेप्शन की हो रही है प्लानिंग

जश्न अभी थमा नहीं है। टेलर और ट्रैविस ने न्यूयॉर्क सिटी में एक निजी समारोह करने का फैसला किया है, जिसके बाद 4 जुलाई के सप्ताहांत पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा।

ज्यादा प्राइवेसी के लिए उन्होंने अपनी जगह रोड आइलैंड से न्यूयॉर्क सिटी में बदल ली है। (न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने शहर की मेजबानी की पुष्टि भी कर दी है।)

पिछले अगस्त में उनकी सगाई हुई थी, जिससे फैंस के बीच काफी चर्चा थी। दोनों ही बड़े सितारों के दोस्त-रिश्तेदार भी मशहूर हस्तियां हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस जश्न में कई बड़े और मशहूर चेहरे शामिल होंगे।