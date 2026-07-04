टेलर स्विफ्ट-ट्रेविस केल्स एक-दूजे के हुए

टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी ने रचाई शादी, न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ भव्य समारोह

लेखन नेहा शर्मा 07:57 am Jul 04, 202607:57 am

क्या है खबर?

पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल स्टार ट्रैविस केल्सी के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। दरअसल, इस जोड़ी ने न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक 'मैडिसन स्क्वायर गार्डन' में अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है। दोनों अब आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उनके इस भव्य समारोह में दुनियाभर के कई नामी चेहरे शामिल हुए। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, इस वक्त हर तरफ सिर्फ इसी 'महा-शादी' के चर्चे हो रहे हैं।