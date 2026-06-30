टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शाही शादी, गोपनीयता इतनी कि न्योतों पर भी जासूस
मनोरंजन
टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी अपनी अफवाह वाली 3 जुलाई की शादी के लिए गोपनीयता को लेकर बेहद सतर्क हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 1,100 से ज्यादा मेहमानों को भेजे गए न्योता पत्रों पर एक खास वॉटरमार्क लगाया है।
इसमें हर मेहमान का नाम छिपा हुआ है, ताकि अगर कोई भी न्योता लीक होता है, तो तुरंत पता चल जाए कि किसने जानकारी बाहर निकाली है।
शादी में किन-किन के प्रदर्शन करने की है उम्मीद?
न्योता पत्र पिछली बसंत में भेजे गए थे और उनमें सिर्फ शहर और तारीख बताई गई है, जगह को अभी तक गोपनीय रखा गया है (हालांकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं)।
यह समारोह बहुत शानदार होने वाला है, जिसमें टिम मैकग्रॉ, स्टीवी निक्स और शायद पॉल मेकार्टनी भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे-जैसे शादी की तारीख करीब आ रही है, फैंस और अधिक जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।