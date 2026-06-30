टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शाही शादी, गोपनीयता इतनी कि न्योतों पर भी जासूस

शादी में किन-किन के प्रदर्शन करने की है उम्मीद?

न्योता पत्र पिछली बसंत में भेजे गए थे और उनमें सिर्फ शहर और तारीख बताई गई है, जगह को अभी तक गोपनीय रखा गया है (हालांकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं)।

यह समारोह बहुत शानदार होने वाला है, जिसमें टिम मैकग्रॉ, स्टीवी निक्स और शायद पॉल मेकार्टनी भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे-जैसे शादी की तारीख करीब आ रही है, फैंस और अधिक जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।