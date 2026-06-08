'मैसा' में रश्मिका मंदाना जबरदस्त एक्शन करती आएंगी नजर, फिल्म में यह भी होगा खास मनोरंजन Jun 08, 2026

फिल्म प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म 'मैसा' में तारक पोनप्पा को ईरा के रूप में दर्शकों से मिलवाया गया है।

वह इस फिल्म में एक सख्त और बेरहम किरदार निभाने वाले हैं। खास बात यह है कि यह खुलासा ताराक के जन्मदिन, यानी 8 जून को किया गया, जिसे फिल्म टीम ने उनके लिए एक खास तोहफे जैसा बना दिया।

'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसका निर्देशन रॉविंद्र पुल्ले ने किया है और इसे अनफॉर्मूला फिल्म्स ने इसे निर्मित किया है।