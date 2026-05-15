तारा सुतारिया ने इस अंदाज में बिखेरा जलवा

कान्स में तारा सुतारिया का बजा डंका, 'वुमन इन सिनेमा गाला' में मिला खास सम्मान

लेखन ज्योति सिंह 07:36 pm May 15, 202607:36 pm

क्या है खबर?

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में तारा सुतारिया ने पहली बार शिरकत की है। यहां उन्होंने रेड सी फिल्म फाउंडेशन के वुमन इन सिनेमा गाला में हिस्सा लिया, जहां उन्हें सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान का मकसद दुनियाभर की उन प्रभावशाली महिलाओं को पहचान देना है, जो सिनेमा जगत में कुछ अलग और बेहतरीन कर रही हैं। तारा ने इस सम्मान को पाने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है।