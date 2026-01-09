तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की ब्रेकअप खबरों ने छेड़ी बहस, बीच में पिस रहे एपी ढिल्लों

तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की ब्रेकअप खबरों ने छेड़ी बहस, बीच में पिस रहे एपी ढिल्लों
क्या है खबर?
साल 2026 का आगाज पूरी तरह से हुआ भी नहीं था कि बॉलीवुड में ब्रेकअप की खबर ने जोर पकड़ लिया है। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, इस अफवाह ने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। वहीं कुछ लोग गायक एपी ढिल्लों को जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्रेकअप की खबर से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है।
प्रतिक्रिया
तारा और वीर के कथित ब्रेकअप पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार, तारा और वीर का कथित ब्रेकअप हो चुका है। यह खबर मुंबई में एपी के कॉन्सर्ट विवाद के बाद आई है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा करते हुए लिखा, 'फवाहें बढ़ती गईं। दबाव बढ़ता गया। रिश्ता खत्म हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गलती किसकी थी?' एक अन्य ने पूछा, 'तारा ने एपी के साथ डांस किया और उन्हें किस किया। इसे उनके ब्रेकअप की वजह बताया जा रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रतिक्रिया
Tara Sutaria, Veer Pahariya Break Up After AP Dhillon Concert Controversy?— Shailendra Yadav (@Shail_bluez) January 8, 2026
Days after the AP Dhillon concert controversy, Tara Sutaria and Veer Pahariya have reportedly called it quits. The much-in-love couple broke up quietly, as per reports.
#TaraSutaria pic.twitter.com/bAPez4CIjn
विवाद
जानिए क्या था एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद
तारा और वीर 26 दिसंबर, 2025 को एपी के कॉन्सर्ट का हिस्सा बने थे। उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अभिनेत्री को स्टेज पर गायक के साथ डांस करते देखा गया। बाद में एपी ने तारा को गले लगाकर किस किया। वहीं, एक अन्य वीडियो में वीर काफी दुखी नजर आए थे। हालांकि, तारा और वीर ने इंस्टाग्राम पर सफाई दी थी कि वायरल वीडियो एडिटेड था। पैसे देकर चलाया गया PR अभियान उन्हें अलग नहीं कर सकता।