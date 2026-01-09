तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया का कथित ब्रेकअप

तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की ब्रेकअप खबरों ने छेड़ी बहस, बीच में पिस रहे एपी ढिल्लों

लेखन ज्योति सिंह 12:02 pm Jan 09, 202612:02 pm

क्या है खबर?

साल 2026 का आगाज पूरी तरह से हुआ भी नहीं था कि बॉलीवुड में ब्रेकअप की खबर ने जोर पकड़ लिया है। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, इस अफवाह ने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। वहीं कुछ लोग गायक एपी ढिल्लों को जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्रेकअप की खबर से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है।