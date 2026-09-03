गंभीर किरदारों से ऊबीं तापसी पन्नू, बोलीं- 'निर्माताओं, अब मुझ पर रहम करो'
अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए पहचानी जाने वाली तापसी पन्नू, जो 'पिंक' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों में दिख चुकी हैं, का कहना है कि अब वह कुछ हल्का-फुल्का काम करना चाहती हैं।
हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब उनकी इच्छा मजेदार और रोमांटिक कॉमेडी फिल्में करने की है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से गुजारिश की है कि वे उन पर थोड़ी कृपा करें और उन्हें गंभीर नाटकों से हटकर कुछ अलग करने का मौका दें।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों को अक्सर एक ही तरह की भूमिका में बंधकर रह जाना पड़ता है, क्योंकि यहां रचनात्मक सोच की कमी है।
थ्रिलर को छोड़ना चाहती हैं तापसी
'नाम शबाना' और 'बेबी' जैसी एक्शन से भरी फिल्में करने के बाद तापसी लगातार थ्रिलर फिल्मों को मना कर रही हैं। उनका मानना है कि कलाकारों को अपनी अभिनय क्षमता के अलग-अलग रंग दिखाने का मौका मिलना चाहिए, न कि बार-बार एक ही तरह के रोल में फंसे रहना पड़े।
हालांकि, स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी की हमेशा तारीफ हुई है, पर तापसी को लगता है कि इसी वजह से वह उन लव स्टोरीज से दूर रह गईं, जिन्हें वो करना चाहती थीं।