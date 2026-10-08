नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री का तंज- अब मीडिया बस इसी में व्यस्त रहेगा

कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले तनुश्री बोलीं, "कितना अजीब दिन है। मेरा पूरा दिन तय था। मैं कई लाइव सेशन करने वाली थी। अब मुझे चिंता है कि शाम को मीडिया का पूरा ध्यान इसी खबर पर रहेगा, इसलिए जब समझ आएगा कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब मैं अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगी। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं...।"

इतना कहते ही उनका वीडियो बीच में कट गया। तनुश्री ने वीडियो में नाना का नाम नहीं लिया।