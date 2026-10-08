नाना पाटेकर का निधन

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन, दिल का दौरा पड़ने से तोड़ा दम

लेखन नेहा शर्मा 07:41 am Oct 08, 202607:41 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा के डोना पौला स्थित उनके निवास पर बेहोशी की हालत में पाए जाने के बाद निधन हो गया है। वे 75 वर्ष के थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 8 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर को गंभीर कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।