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तनाज ईरानी का दर्दनाक खुलासा- धरती के हर डॉक्टर से मिली, सबने हाथ खड़े कर दिए
...जब व्हीलचेयर पर आ गई थीं तनाज ईरानी

तनाज ईरानी का दर्दनाक खुलासा- धरती के हर डॉक्टर से मिली, सबने हाथ खड़े कर दिए

लेखन नेहा शर्मा
Jun 26, 2026
06:10 pm
क्या है खबर?

लोकप्रिय टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री तनाज ईरानी ने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक और खौफनाक दौर को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। एक गंभीर बीमारी (AVN) के चलते सर्जरी से पहले तनाज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो पूरी तरह व्हीलचेयर पर आ गई थीं और दर्द के कारण चलने-फिरने तक को मोहताज थीं। आइए जानते हैं तनाज ईरानी के इस हिम्मत भरे सफर की पूरी कहानी।

खुलासा

बाएं कूल्हे और पैर से शुरू हुआ था वो दर्द

तनाज ने राजीव खंडेलवाल द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'तुम हो ना- घर की सुपरस्टार' में अपने इस सफर को साझा किया। राजीव ने उनके उस मुश्किल दौर को याद कर कहा, "तनाज, आपकी जिंदगी बहुत आसान नहीं रही है। एक ऐसा समय भी था, जब आप व्हीलचेयर पर आ गई थीं।" उस चुनौतीपूर्ण दौर को याद कर तनाज ने खुलासा किया कि ये दर्द सबसे पहले उनके बाएं कूल्हे और पैर में शुरू हुआ था।

आपबीती

"धरती के लगभग हर डॉक्टर से मिली"

तनाज बोली, "मेरे बाएं कूल्हे, असल में मेरे पूरे पैर में बहुत तेज दर्द था। मुझे लगा कि शायद ये योगा करने की वजह से हुआ है। मुझे यह भी लगा कि शायद मैं मोटी हो गई हूं, इसलिए दर्द और बढ़ता चला गया। इसके बाद मैंने इस धरती के लगभग हर डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया।" कई डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद, तनाज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

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हालत

पहले लंगड़ाकर चली, फिर पूरी तरह व्हीलचेयर पर आ गईं तनाज

कई डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद तनाज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जो शुरुआत में सिर्फ चलने के दौरान होने वाला दर्द था, वो धीरे-धीरे लंगड़ाहट में बदल गया। अभिनेत्री ने कहा, "शुरुआत में, मैं दर्द के बावजूद किसी तरह चल पाती थी। फिर मैंने लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया। इसके बाद एक ऐसा समय भी आया, जब मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पर आ गई थी, क्योंकि मैं खुद से उतनी दूरी पार नहीं कर सकती थी।"

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हौसला

व्हीलचेयर का दर्द भी नहीं रोक पाया कदम

शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाले इस दौर में भी तनाज ने अपने कामकाज पर ब्रेक नहीं लगने दिया और असहनीय दर्द से जूझने के बावजूद उन्होंने 2 शो साइन किए। तनाज ने कहा, "इस मुश्किल समय में भी मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई और ना ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेके। बल्कि, मैंने 2 बेहतरीन शोज साइन किए। राजीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हाथ में छड़ी लेकर चलते हुए भी अपने किरदार को निभा रही थी।"

हावी

दर्द पर भारी पड़ी तनाज की सकारात्मक सोच

तनाज ईरानी ने कठिन हालात में भी हार नहीं मानी और शारीरिक तकलीफ के बावजूद अभिनय जारी रखा। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि सब कुछ बेहतर होगा। 9 नवंबर, 2023 को हुई फुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुई। सफल ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार हुआ और वो व्हीलचेयर व असहनीय दर्द से उबर गईं। उनकी कहानी हिम्मत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच की प्रेरणादायक मिसाल है।

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