तनाज ईरानी का दर्दनाक खुलासा- धरती के हर डॉक्टर से मिली, सबने हाथ खड़े कर दिए

हौसला

व्हीलचेयर का दर्द भी नहीं रोक पाया कदम

शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाले इस दौर में भी तनाज ने अपने कामकाज पर ब्रेक नहीं लगने दिया और असहनीय दर्द से जूझने के बावजूद उन्होंने 2 शो साइन किए। तनाज ने कहा, "इस मुश्किल समय में भी मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई और ना ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेके। बल्कि, मैंने 2 बेहतरीन शोज साइन किए। राजीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हाथ में छड़ी लेकर चलते हुए भी अपने किरदार को निभा रही थी।"