तनाज ईरानी को अपने पहले तलाक का है गहरा पछतावा, ऐसे मिली नई हिम्मत

तनाज ने इस चीज का पति को दिया श्रेय

तनाज ने अपने दूसरे पति भक्तियार इरानी को श्रेय दिया, जो मुश्किल दौर में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, 'वह हमेशा मेरे लिए लड़े।'

मुंबई की सेंटियर वेलनेस की डॉ. रिमपा सरकार, PHD ने बताया कि ब्रेकअप के बाद इंसान खुद में बदलाव ला सकता है और भविष्य में बेहतर रिश्ते बना सकता है।

उन्होंने यह भी जिक्र किया कि समाज में तलाक को लेकर जो सामाजिक कलंक है, उससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर किसी को सही भावनात्मक सहारा मिले और वह खुद को स्वीकार कर ले, तो वह अपना आत्मविश्वास फिर से पाकर आगे बढ़ सकता है।