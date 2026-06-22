तनाज ईरानी को अपने पहले तलाक का है गहरा पछतावा, ऐसे मिली नई हिम्मत
अभिनेत्री-निर्माता तनाज ईरानी ने हाल ही में अपने पहले विवाह और 1993 में हुए तलाक के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे 1993 में हुए उनके तलाक ने बेटी जियान्ने को बहुत प्रभावित किया।
तनाज ने यह भी माना कि उन्हें इस बात का काफी पछतावा है। उन्होंने कहा, 'बेटी की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी मां होती है और मैंने उसे तोड़ दिया।'
तलाक की वजह से मां और बेटी दोनों को भावनात्मक रूप से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
तनाज ने इस चीज का पति को दिया श्रेय
तनाज ने अपने दूसरे पति भक्तियार इरानी को श्रेय दिया, जो मुश्किल दौर में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, 'वह हमेशा मेरे लिए लड़े।'
मुंबई की सेंटियर वेलनेस की डॉ. रिमपा सरकार, PHD ने बताया कि ब्रेकअप के बाद इंसान खुद में बदलाव ला सकता है और भविष्य में बेहतर रिश्ते बना सकता है।
उन्होंने यह भी जिक्र किया कि समाज में तलाक को लेकर जो सामाजिक कलंक है, उससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर किसी को सही भावनात्मक सहारा मिले और वह खुद को स्वीकार कर ले, तो वह अपना आत्मविश्वास फिर से पाकर आगे बढ़ सकता है।