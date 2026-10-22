मशहूर तमिल गायक कृष्ण राज का 75 की उम्र में हुआ निधन, साथी संगीतकार देवा के बाद दुनिया को कहा अलविदा
तमिल के मशहूर पार्श्व गायक कृष्ण राज का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1990 के दशक की फिल्मों में उनका काफी नाम था और उन्होंने कई हिट गाने गाए हैं।
खास बात यह है कि उनके निधन से कुछ ही दिन पहले उनके लंबे समय के साथी संगीतकार देवा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था।
सिंगर राज ने अपने करियर की शुरुआत बुनाई के काम से की थी। बाद में संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।
फिल्म संगीतकार संघ ने जताया शोक
राज और संगीतकार देवा की जोड़ी ने मिलकर कई अवार्ड जीतने वाले गाने बनाए। इनमें 'तंजावूरु मन्नू एदुथु' जैसे गीत शामिल हैं, जिसने सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति एस आर नाथन का भी ध्यान खींचा था।
फिल्मों के गानों के अलावा, उन्होंने भक्ति गीत भी गाए। इस तरह उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।
फिल्म संगीतकार संघ ने उनके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं हैं।