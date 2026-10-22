मशहूर तमिल गायक कृष्ण राज का 75 की उम्र में हुआ निधन, साथी संगीतकार देवा के बाद दुनिया को कहा अलविदा

तमिल के मशहूर पार्श्व गायक कृष्ण राज का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1990 के दशक की फिल्मों में उनका काफी नाम था और उन्होंने कई हिट गाने गाए हैं।

खास बात यह है कि उनके निधन से कुछ ही दिन पहले उनके लंबे समय के साथी संगीतकार देवा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था।

सिंगर राज ने अपने करियर की शुरुआत बुनाई के काम से की थी। बाद में संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।