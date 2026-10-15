रजनीकांत की 'जेलर 2' का तमिलनाडु में ऐसा जलवा, सिनेमाघर बन गए त्योहारों का मैदान

त्रिची से लेकर मदुरै तक, रजनीकांत के फैन क्लबों ने धूम मचाई। उन्होंने ढोल-नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटीं और खास थीम वाले कपड़ों में पहुंचे।

थूथुकुडी में तो फैंस ने यहां तक कह दिया कि यह रिलीज दिवाली से कम नहीं थी। मदुरै में, लोगों ने 'जेलर 2' के उत्साह की तुलना मशहूर फिल्म 'बाशा' से की। इससे यह साबित होता है कि रजनीकांत आज भी सभी पीढ़ियों को एक साथ जोड़ सकते हैं।