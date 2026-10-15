रजनीकांत की 'जेलर 2' का तमिलनाडु में ऐसा जलवा, सिनेमाघर बन गए त्योहारों का मैदान
मनोरंजन
रजनीकांत की 'जेलर 2' गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में आ गई और तमिलनाडु में इसका प्रीमियर एक बड़े उत्सव जैसा बन गया।
सुबह से ही सिनेमाघर खचाखच भर गए। फैंस पटाखे फोड़ रहे थे और पारंपरिक तरीके से दूध का अभिषेक भी कर रहे थे।
नजारा ऐसा था कि सिनेमाघर कम और त्योहार का मैदान ज्यादा लग रहे थे।
'जेलर 2' रिलीज पर फैन क्लबों ने मनाया जश्न
त्रिची से लेकर मदुरै तक, रजनीकांत के फैन क्लबों ने धूम मचाई। उन्होंने ढोल-नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटीं और खास थीम वाले कपड़ों में पहुंचे।
थूथुकुडी में तो फैंस ने यहां तक कह दिया कि यह रिलीज दिवाली से कम नहीं थी। मदुरै में, लोगों ने 'जेलर 2' के उत्साह की तुलना मशहूर फिल्म 'बाशा' से की। इससे यह साबित होता है कि रजनीकांत आज भी सभी पीढ़ियों को एक साथ जोड़ सकते हैं।