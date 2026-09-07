विजय ने की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयानों की कड़ी निंदा, कही ये बड़ी बात

विजय का यह बयान ठीक ऐसे समय में आया है जब DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी है।

बता दें कि तृषा, विजय की करीबी दोस्त हैं। किसी का नाम लिए बिना, विजय ने सभी को याद दिलाया कि सार्वजनिक बहसों में मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पूरा तमिलनाडु इस बात पर बारीकी से नजर रख रहा है कि नेताओं का व्यवहार कैसा रहता है।