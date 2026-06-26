विजय ने मरीना बीच पर नशा विरोधी दौड़ की अगुवाई की, युवाओं को दिया खेलों से जुड़ो का मंत्र
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को चेन्नई के मरीना बीच पर अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर नशीली दवाओं के खिलाफ एक जागरूकता दौड़ की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री विजय ने 'स्टार्ट रन, स्टॉप ड्रग्स' लिखी हुई टी-शर्ट पहन रखी थी और सैकड़ों युवाओं के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उन्होंने रेत पर 'स्पोर्टा एडु, ड्रग्स विदु' संदेश भी लिखा, जिसका मतलब है 'खेलों को अपनाओ और नशीली दवाओं को छोड़ो'।
मुख्यमंत्री विजय ने नशीली दवाओं के खिलाफ दिलाई शपथ
इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी को नशीली दवाओं से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विजय ने लोगों से आग्रह किया कि वे नशीली दवाओं को 'ना' कहें और जो दोस्त इसकी लत में फंसे हुए हैं, उनकी मदद करें।
यह कार्यक्रम राज्यभर में चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में नशीली दवाओं के खिलाफ एक नया गीत भी जारी किया गया है और युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे नशे से दूर रहें।
इस अभियान के जरिए साफ संदेश दिया जा रहा है, सक्रिय रहें, नशीली दवाओं से दूर रहें और एक-दूसरे का ख्याल रखें।