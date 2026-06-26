विजय ने मरीना बीच पर नशा विरोधी दौड़ की अगुवाई की, युवाओं को दिया खेलों से जुड़ो का मंत्र

मुख्यमंत्री विजय ने नशीली दवाओं के खिलाफ दिलाई शपथ

इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी को नशीली दवाओं से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विजय ने लोगों से आग्रह किया कि वे नशीली दवाओं को 'ना' कहें और जो दोस्त इसकी लत में फंसे हुए हैं, उनकी मदद करें।

यह कार्यक्रम राज्यभर में चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में नशीली दवाओं के खिलाफ एक नया गीत भी जारी किया गया है और युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे नशे से दूर रहें।

इस अभियान के जरिए साफ संदेश दिया जा रहा है, सक्रिय रहें, नशीली दवाओं से दूर रहें और एक-दूसरे का ख्याल रखें।