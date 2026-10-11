बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री विजय का दिल छू लेने वाला संदेश, जानिए क्या बोले?
मनोरंजन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लड़कियों को सबसे खूबसूरत कविताएं बताया, जो परिवारों में खुशियां और ताकत भर देती हैं।
लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बराबरी पर विजय ने किया आग्रह
विजय ने सभी से अपील की है कि हर बच्ची को एक स्वस्थ जीवन, अच्छी शिक्षा और बराबर अधिकार मिलने चाहिए।
उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने को बढ़ावा दिया जहां लड़कियां बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सकें।
यह इस दिन की भावना के साथ बिल्कुल मेल खाता है।