बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री विजय का दिल छू लेने वाला संदेश, जानिए क्या बोले?

विजय ने सभी से अपील की है कि हर बच्ची को एक स्वस्थ जीवन, अच्छी शिक्षा और बराबर अधिकार मिलने चाहिए।

उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने को बढ़ावा दिया जहां लड़कियां बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

यह इस दिन की भावना के साथ बिल्कुल मेल खाता है।