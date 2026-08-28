तमिल फिल्मों पर नहीं लगेगी ब्रेक, मंत्री से मुलाकात के बाद टली सितंबर की हड़ताल

तमिल फिल्म निर्माता 1 सितंबर से हड़ताल करने की तैयारी में थे। उनकी इस हड़ताल से नई फिल्मों की रिलीज और शूटिंग रुक जाती।

उनकी मुख्य नाराजगी OTT पर फिल्मों को रिलीज करने के लिए तय चार हफ्ते के नियम से थी, लेकिन राज्य के फिल्म प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने फिलहाल इस हड़ताल को टालने का फैसला किया है।