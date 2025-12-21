तमन्ना भाटिया की धांसू फिल्में तैयार, एक में 900 करोड़ी इस हीरोइन के साथ मचाएंगी धमाल
क्या है खबर?
सिनेमा की दुनिया में अपनी अदाकारी, डांस और ग्लैमर से जगह बनाने वाली तमन्ना भाटिया साउथ और बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना चुकी हैं। 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली तमन्ना आने वाले दिनों में अपनी नई फिल्मों और नए किरदारों से दर्शकों को बेहद रोमांचक सफर पर ले जाने वाली हैं। तमन्ना 36 साल की हो गई हैं। एक नजर तमन्ना भाटिया की आने वाली चर्चित फिल्मों पर।
#1
'ओ रोमियो'
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बन रही फिल्म 'ओ रोमियो' के हीरो शाहिद कपूर हैं। इसमें तमन्ना बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। ये पहला मौका होगा, जब तमन्ना को शाहिद कपूर के साथ देखा जाएगा। 'ओ रोमियो' में तमन्ना के साथ 900 करोड़ी 'एनिमल' दे चुकीं तृप्ति डिमरी भी होंगी। विक्रांत मैसी और दिशा पाटनी भी फिल्म का हिस्सा हैं। साजिद नाडियाडवाला फिल्म के निर्माता हैं। ये फिल्म 13 फरवरी, 2026 को वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी।
#2
वी शांताराम की बायोपिक
भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बायोपिक फिल्म भी तमन्ना के खाते से जुड़ी है, जो उनके करियर की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख देगी। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म में वी शांताराम की भूमिका निभा रहे हैं और तमन्ना इसमें शांतारम की पत्नी और अभिनेत्री जयश्री का किरदार निभाएंगी। फिल्म से उनकी पहली शानदार झलक भी सामने आ चुकी है। अभिजीत देशपांडे के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फरदीन खान भी हैं।
#3 और #4
'रेंजर' और 'रागिनी MMS 3'
तमन्ना फिल्म 'रेंजर' में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन हैं, जो पहले फिल्म 'हिम्मतवाला' में तमन्ना के साथ दिखे थे। 'मिशन मंगल' वाले जगन शक्ति 'रेंजर' का निर्देशन कर रहे हैं। उधर निर्माता एकता कपूर की हॉरर फ्रेंचाइजी 'रागिनी MMS' की तीसरी किस्त में अब तमन्ना लीड रोल में होंगी। ये हॉरर-कॉमेडी होगी और तीसरे भाग को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाने की योजना है।
#5 और #6
'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' और रोहित शेट्टी की फिल्म
एकता की एक और फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में भी तमन्ना मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म में उनकी जोड़ी अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बनी है। ये फिल्म 15 मई, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दूसरी ओर तमन्ना की जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म आ रही है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये फिल्म पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की बायोपिक है, जिसमें तमन्ना, राकेश की पत्नी प्रीति मारिया की भूमिका में दिखेंगी।