हॉलीवुड और जापानी सिनेमा का महामिलन, 'गॉडजिला' के निर्देशक और रिडले स्कॉट ला रहे अनोखी फिल्म 'न्यू'
फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' से दुनियाभर के दर्शकों को अचंभित करने वाले जापानी निर्देशक ताकाशी यामाजाकी अब एक नई साइंस-फिक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मकार रिडले स्कॉट की निर्माण कंपनी 'स्कॉट फ्री' के साथ हाथ मिलाया है। इस आगामी फिल्म का नाम 'न्यू' रखा गया है।
हालांकि, अभी इस फिल्म की कहानी और मुख्य किरदारों के बारे में विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका शीर्षक एक पारंपरिक जापानी पौराणिक जीव 'न्यू' से प्रेरित है।
यामाजाकी और स्कॉट की आने वाली फिल्में
फिलहाल, यामाजाकी अपने कई प्रोजेक्टस में व्यस्त हैं। उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म 'ग्रैंडगीयर', जिसमें बड़े-बड़े रोबोट्स देखने को मिलेंगे, फरवरी 2028 में रिलीज होगी। इसके अलावा उनकी हिट फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' का सीक्वल 'गॉडजिला माइनस जीरो' इसी नवंबर में रिलीज होने वाला है, वहीं रिडले स्कॉट की बात करें तो उनका अगला साइंस फिक्शल प्रोजेक्ट 'द डॉग स्टार्स' इस साल अगस्त में रिलीज होगा।