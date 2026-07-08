हॉलीवुड और जापानी सिनेमा का महामिलन, 'गॉडजिला' के निर्देशक और रिडले स्कॉट ला रहे अनोखी फिल्म 'न्यू' मनोरंजन Jul 08, 2026

फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' से दुनियाभर के दर्शकों को अचंभित करने वाले जापानी निर्देशक ताकाशी यामाजाकी अब एक नई साइंस-फिक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मकार रिडले स्कॉट की निर्माण कंपनी 'स्कॉट फ्री' के साथ हाथ मिलाया है। इस आगामी फिल्म का नाम 'न्यू' रखा गया है।

हालांकि, अभी इस फिल्म की कहानी और मुख्य किरदारों के बारे में विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका शीर्षक एक पारंपरिक जापानी पौराणिक जीव 'न्यू' से प्रेरित है।