ऑस्कर जीतने वाली 'गॉडजिला माइनस वन' का खौफनाक सीक्वल, पहली बार R-रेटेड होगी फिल्म

यह नई फिल्म ऑस्कर जीतने वाली 'गॉडजिला माइनस वन' का सीक्वल है। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे और यह पहली गैर-अंग्रेजी फिल्म बनी जिसने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर जीता था।

'माइनस जीरो' इस फ्रैंचाइजी की पहली जापानी फिल्म भी है जिसे IMAX के लिए शूट किया गया है। यह दिखाता है कि गॉडजिला के फैंस को इस बार कुछ ज्यादा गहरा और दमदार अनुभव मिलने वाला है।