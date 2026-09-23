ऑस्कर जीतने वाली 'गॉडजिला माइनस वन' का खौफनाक सीक्वल, पहली बार R-रेटेड होगी फिल्म
मनोरंजन
ताकाशी यामाजाकी की फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' एक नया रिकॉर्ड बना रही है। यह पहली गॉडजिला फिल्म है जिसे 'R' रेटिंग मिली है।
MPA के मुताबिक, फिल्म में 'हिंसक सामग्री और खून-खराबे वाले सीन' हैं, इसी वजह से इसे यह रेटिंग दी गई है।
यह फिल्म जापान में 3 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी। वहीं, अमेरिका में यह कुछ ही दिनों बाद 6 नवंबर को दर्शकों के सामने आएगी।
'गॉडजिला माइनस वन' के बाद आ रहा है यह सीक्वल
यह नई फिल्म ऑस्कर जीतने वाली 'गॉडजिला माइनस वन' का सीक्वल है। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे और यह पहली गैर-अंग्रेजी फिल्म बनी जिसने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर जीता था।
'माइनस जीरो' इस फ्रैंचाइजी की पहली जापानी फिल्म भी है जिसे IMAX के लिए शूट किया गया है। यह दिखाता है कि गॉडजिला के फैंस को इस बार कुछ ज्यादा गहरा और दमदार अनुभव मिलने वाला है।