'टॉक्सिक' से जारी हुआ पहला गाना 'तबाही', यश के साथ दमदार लगीं कियारा आडवाणी

गाना

यश और कियारा आडवाणी पर फिल्माया गया है 'तबाही'

'तबाही' गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है और इसके बोल राज शेखर ने लिखे हैं। इसका संगीत विशाल, बिटुपोन बोरुआ, कंदर्पा कलिता और त्रिहंगकु लहकर ने मिलकर तैयार किया है। गाने को यश और कियारा आडवाणी के ऊपर फिल्माया गया है, जो फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गैंगस्टर एक्शन ड्रामे पर आधारित फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगी।