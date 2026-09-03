तापसी पन्नू ने फिल्म इंडस्ट्री की भेड़चाल पर कसा तंज

तापसी पन्नू एक ही जैसे किरदारों से झल्लाईं, बोलीं- अब मुझ पर जरा रहम कर लो

लेखन नेहा शर्मा 01:36 pm Sep 03, 202601:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने 'पिंक', 'हसीन दिलरुबा', 'अस्सी' और 'थप्पड़' जैसी थ्रिलर व ड्रामा फिल्मों में एक से बढ़कर एक गंभीर भूमिकाएं निभाई हैं। पर्दे पर मुश्किल परिस्थितियों से जूझती महिलाओं के दमदार किरदार निभाने के बाद अब तापसी इन गंभीर किरदारों से ब्रेक लेना चाहती हैं। अपनी फिल्म 'गांधारी' के प्रचार के बीच तापसी ने इच्छा जताई है कि वो अब पर्दे पर कुछ हल्का-फुल्का, मजेदार और एक बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी काम करना चाहती हैं।