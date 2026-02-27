तापसी पन्नू ने साझा किया वीडियो

तापसी पन्नू ने 'अस्सी' देखने के लिए लोगों से की खास अपील, साझा किया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 12:06 pm Feb 27, 202612:06 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'अस्सी' को लेकर चर्चाओं में हैं। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसने अबतक कुल 6.89 करोड़ रुपये का काराेबार किया है। इस बीच, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है और लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। साथ ही बताया कि फिल्म देखने के बाद लोग व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।