'अल्फा' पिटी और नुकसान तापसी पन्नू को हुआ

आलिया भट्ट की 'अल्फा' पिटी और नुकसान तापसी पन्नू को हुआ, अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

लेखन नेहा शर्मा 04:36 pm Sep 04, 202604:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री तापसी पन्नू इन दिनों फिल्म 'गांधारी' में नजर आ रही हैं। इस फिल्म का प्रचार करते दौरान हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि आलिया भट्ट की महिला केंद्रित फिल्म 'अल्फा' के फ्लॉप होने का सीधा असर उनके अपने प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है। अभिनेत्री ने कहा कि इंडस्ट्री का रवैया इतना पक्षपाती है कि एक महिला प्रधान फिल्म के फ्लॉप होते ही निवेशक दूसरी महिला केंद्रित फिल्मों से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और फंडिंग रोक देते हैं।