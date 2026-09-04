तापसी पन्नू की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसके एक डायलॉग में सिमटी पूरी कहानी
क्या है खबर?
तापसी पन्नू की नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसमें उनके दमदार अवतार और एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं उनके करियर की सबसे शानदार फिल्म के बारे में, जिसके पास इंटरनेट मूवी डाटाबेस IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने का रिकॉर्ड है। इस फिल्म की पूरी कहानी और इसका मूल संदेश सिर्फ 2 शब्दों के एक बेहद शक्तिशाली डायलॉग में छिपा है।
फिल्म
रेटिंग में अव्वल तापसी की ये फिल्म
साल 2016 में आई सामाजिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'पिंक' तापसी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है।
समाज में महिलाओं की सहमति और सुरक्षा के मुद्दे को बेबाकी से उठाने वाली इस असरदार फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त प्यार मिला।
तापसी और अमिताभ बच्चन की दमदार अदाकारी से सजी इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 8.0 रेटिंग मिली है, जो तापसी के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्म है।
कहानी
अमिताभ बच्चन के इस एक डायलॉग में छिपा 'पिंक' का निचोड़
'पिंक' का सबसे अहम हिस्सा अमिताभ बच्चन की मौजूदगी और उनकी दमदार आवाज थी।
कोर्टरूम में उनका बोला गया 'नो मीन्स नो' वाला डायलॉग ही इस पूरी फिल्म की आत्मा है। अक्सर हमारा समाज लड़कियों की 'ना' को समझने में भूल कर देता है, लेकिन अमिताभ का ये डायलॉग इसी सोच पर करारा प्रहार करता है।
ये समझाता है कि किसी भी रिश्ते में लड़की की सहमति ही सबसे ऊपर है। उसने 'नो' कहा तो उसका मतलब सिर्फ 'ना' है।
सार
'पिंक' का असली सार
अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग केवल अदालत की बहस नहीं, बल्कि पूरी फिल्म 'पिंक' का निचोड़ था।
जब वे 'नो मीन्स नो' कहते हैं तो कहानी के तनाव, सामाजिक ढोंग और रूढ़िवादी सोच पर सीधा वार करते हैं।
फिल्म की तीनों लड़कियों का संघर्ष इसी बात पर केंद्रित था कि लड़कों ने उनके 'ना' को अपने अहंकार में नकार दिया था।
अमिताभ ने इस संवाद से दर्शकों को ये समझाया कि सहमति के आगे कोई 'लेकिन' या 'अगर' नहीं होता।
कमाई
30 करोड़ के बजट में 157 करोड़ की कमाई
अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'पिंक' 16 सितंबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म में अमिताभ और तापसी के अलावा कीर्ति कुल्हारी, एंड्रिया तारियांग, अंगद बेदी, पीयूष मिश्रा और विजय वर्मा जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से जान फूंक दी थी।
महज 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस सामाजिक ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 157 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी।