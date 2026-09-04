IMDb पर नंबर 1 है तापसी पन्नू की ये फिल्म

तापसी पन्नू की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसके एक डायलॉग में सिमटी पूरी कहानी

लेखन नेहा शर्मा 11:49 am Sep 04, 202611:49 am

क्या है खबर?

तापसी पन्नू की नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसमें उनके दमदार अवतार और एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं उनके करियर की सबसे शानदार फिल्म के बारे में, जिसके पास इंटरनेट मूवी डाटाबेस IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने का रिकॉर्ड है। इस फिल्म की पूरी कहानी और इसका मूल संदेश सिर्फ 2 शब्दों के एक बेहद शक्तिशाली डायलॉग में छिपा है।