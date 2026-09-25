हीरो की पत्नी के चक्कर में जब फिल्म से चूकीं तापसी पन्नू

तापसी पन्नू बोलीं- मुझे फिल्म से निकाल दिया, क्योंकि हीरो की पत्नी को मैं नापसंद थी

लेखन नेहा शर्मा 07:31 pm Sep 25, 202607:31 pm

क्या है खबर?

फिल्मों में कलाकारों को बदले जाने की वजह अक्सर बजट या तारीखें होती हैं, लेकिन अभिनेत्री तापसी पन्नू ने बॉलीवुड का एक कड़वा सच उजागर किया है। तापसी ने खुलासा किया कि उन्हें एक फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया, क्योंकि 'हीरो की पत्नी' उन्हें पसंद नहीं करती थी। बिना किसी गलती के सिर्फ किसी की निजी पसंद-नापसंद के कारण फिल्म गंवाने के इस अनुभव को उन्होंने अपने करियर का सबसे बेतुका और बुरा कारण बताया है।