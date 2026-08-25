OTT पर देखें तापसी पन्नू की ये फिल्में

'गांधारी' से पहले तापसी पन्नू की ये 5 फिल्में OTT पर देखना न भूलें

लेखन अंशिका शुक्ला 12:21 pm Aug 25, 202612:21 pm

क्या है खबर?

तापसी पन्नू अपनी आगामी फिल्म 'गांधारी' को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। फिल्म के पहले पोस्टर ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 3 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में तापसी का दमदार और अलग अंदाज देखने को मिलेगा। ऐसे में 'गांधारी' देखने से पहले आइए जानते हैं तापसी की उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।