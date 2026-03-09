टी-20 विश्व कप 2026: भारत की ऐतिहासिक जीत से गदगद हुआ बॉलीवुड, सितारों ने दी बधाई

बधाई शाहरुख खान ने टी-20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी सुपरस्टार शाहरुख ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त करते हुए भारतीय क्रिकेटरों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'क्या शानदार जीत है!! हमारी नीली जर्सी वाली टीम को बधाई!!! आप लोग चैंपियन हैं और मैदान पर आपको खेलते देखना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आपको सलाम। जय हिंद!' अनिल कपूर ने लिखा, 'आज कीवी थोड़ी ज्यादा मीठी लग रही है! हमारी भारतीय टीम को बधाई! आप हमेशा हमें गर्व महसूस कराते हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.

Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026

खुशी अक्षय कुमार समेत इन सितारों ने जताई खुशी अक्षय ने खुशी जाहिर करते हुए आगामी फिल्म 'भूत बंगला' में अपने डांस का एक GIF साझा किया और लिखा, 'हर घर का माहौल... विश्व कप घर लाने के लिए टीम इंडिया को बधाई।' सिद्धार्थ मल्होत्रा लिखते हैं, 'नीले रंग में इतिहास रचा गया! भारत एक बार फिर ICC पुरुष टी-20 विश्व कप चैंपियन बन गया है! #टीमइंडिया को बधाई , हमें हमेशा गर्व है।' इसके अलावा, अभिषेक बच्चन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "INDIAAAAAAAAA!!!!!! चैंपियंस!!!"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट History written in Blue 💙

India are the ICC Men’s T20 World Cup champions again! Congratulations #TeamIndia, proud always 🙌🇮🇳 pic.twitter.com/AqoI0IByyn — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) March 8, 2026