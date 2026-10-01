'पहला प्यार दूसरी बार' से अरिजीत सिंह की आवाज में आया गाना, पुरानी यादें करेगा ताजा

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Oct 01, 202607:03 pm

क्या है खबर?

लव रंजन की आगामी फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी रोमांटिक-ड्रामा से दर्शकों को लुभाने के बाद, निर्देशक उसी जॉनर पर आधारित यह नई फिल्म लेकर आए हैं। इसमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद्य, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर और सरगुन कौर लूथरा जैसे नए चेहरे हैं। इसके ट्रेलर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और अब इसका नया गाना 'पुराने दिन' आया है।