लव रंजन की नई फिल्म का हुआ ऐलान

लव रंजन की फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' का ऐलान, दांव पर लगे 6 नए चेहरे

लेखन ज्योति सिंह 02:27 pm Sep 17, 202602:27 pm

क्या है खबर?

'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्में देने के बाद, निर्देशन लव रंजन एक नई रोम-कॉम लेकर आ रहे हैं, जिसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिल्म का नाम 'पहला प्यार दूसरी बार' रखा गया है, जो दोस्ती और कॉमेडी पर आधारित होगी। इसके जरिए निर्देशक ने एक साथ 6 नए चेहरों को बॉलीवुड में उतारा है। फिल्म का पहला लुक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जारी हो गया है, जिससे लोग काफी उत्साहित हैं।