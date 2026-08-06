'आर्यभट्‌ट का जीरो' से आया हिमांश कोहली का रोमांटिक गाना, सचेत-परंपरा ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 01:15 pm Aug 06, 202601:15 pm

क्या है खबर?

हिमांश कोहली ने 2014 में आई फिल्म 'यारियां' से खूब चर्चा बटोरी थी। अब उनकी अगली फिल्म 'आर्यभट्‌ट का जीरो' लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसके जरिए अभिनेता की लंबे समय के बाद वापसी हुई है। कमल चंद्रा के निर्देशन में बनी ये एक प्रेरणादायक और सपने देखने के ऊपर बुनी गई दिल छू लेने वाली कहानी है। निर्माताओं ने यूट्यूब पर फिल्म से नया गाना 'दल फर्जी' रिलीज किया है, जिसे लोगों से बेशुमार प्यार मिल रहा है।