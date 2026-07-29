'आर्यभट्‌ट का जीरो' से हिमांश कोहली पर्दे पर कर रहे वापसी, फिल्म का ट्रेलर हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:08 pm Jul 29, 202612:08 pm

क्या है खबर?

साल 2014 में आई फिल्म 'यारियां' से रातों-रात सफलता का स्वाद चखने वाले अभिनेता हिमांश कोहली अपनी अगली फिल्म 'आर्यभट्‌ट का जीरो' लेकर आए हैं। कमल चंद्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म से वह कई साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया है, जिसमें रवि किशन, सोनाली सहगल और रघुबीर यादव जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदारों में शामिल हैं। इसकी कहानी IAS ऑफिसर बनने के सफर को दिखाती है।