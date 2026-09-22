अरिजीत सिंह का नया धमाका, 'मैं ना रहा मेरा' ने छेड़ा दिलों का तार; क्या होगा सबसे बड़ा हिट?

यह गाना अब सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। इसका वीडियो टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर भी आ गया है। इस गाने को अध्ययन ने बनाया है।

उन्होंने अरिजीत की गायकी की तारीफ करते हुए कहा, "उनकी आवाज ने इस गाने को वो ईमानदारी और संवेदनशीलता दी है, जिसकी मुझे हमेशा से उम्मीद थी।"

अध्ययन ने आगे कहा कि उनकी पिछली फिल्म का गाना "मैंने ढूंढने को ज़माने में" एक अरब व्यूज पार कर चुका है और उन्हें उम्मीद है कि यह नया गाना भी उससे बड़ा हिट होगा।

'मैं ना रहा मेरा' फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 से सिनेमाघरों में रिलीज होगी।