केरलम के दिग्गज सिनेमैटोग्राफर टी.एन. कृष्णाम्कुट्टी का हुआ निधन, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
मनोरंजन
70 से ज्यादा मलयालम फिल्मों में अपनी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का जौहर दिखाने वाले मशहूर सिनेमेटोग्राफर टी.एन. कृष्णाम्कुट्टी अब नहीं रहे।
96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मनोरंजन जगत से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को इस दुखद खबर की जानकारी दी।
कृष्णाम्कुट्टी ने 'उम्मा' में कैमरा ऑपरेटर के तौर पर की थी शुरुआत
कृष्णाम्कुट्टी ने 1960 के दशक में आई फिल्म 'उम्मा' में कैमरा ऑपरेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी।
इसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा के कई बड़े और जाने-माने निर्देशकों के साथ काम किया। 'लेडीज हॉस्टल' जैसी कई बेहतरीन क्लासिक फिल्मों को उन्होंने अपने कैमरे से फिल्माया था।
उनके पीछे अब उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। कृष्णाम्कुट्टी अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा।