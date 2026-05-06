फिल्म 'सिस्टम' की रिलीज तारीख जारी

'सिस्टम' के साथ OTT पर धाक जमाने आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm May 06, 202601:37 pm

क्या है खबर?

सोनाक्षी सिन्हा अपनी नई फिल्म 'सिस्टम' के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। इसमें उनके साथ अभिनेत्री ज्योतिका और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी अहम किरदार में शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है, जबकि निर्माण की कमान पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बलिगा द्वारा संभाली गई है। यह फिल्म एक रोमांचक कानूनी ड्रामा है, जो महत्वाकांक्षा, न्याय और नैतिकता जैसे विषयों को गहराई से छूने का वादा करती है।