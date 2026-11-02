'हनुमान अंश' का कौन है असली मालिक? निर्माताओं ने दिया सख्त संदेश, जानिए क्या कहा

नम्रता जी सिंह, डॉ. विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर को अब आधिकारिक तौर पर 'हनुमान अंश' की थिएट्रिकल रिलीज (थिएटर में फिल्म का आना), स्ट्रीमिंग डील और लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नम्रता और विशाल PR (पब्लिक रिलेशन) और मार्केटिंग का काम भी संभालेंगे। कंपनी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी गैर-आधिकारिक डील या अवॉर्ड से जुड़े दावे मान्य नहीं होंगे।

फिल्म के नाम, उसके श्रेय या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कंपनी हर जगह जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।

एक खास बात यह है कि 'हनुमान अंश' ने 87 दिनों तक सिनेमाघरों में चलकर कुल 342.44 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी!