करियर बनाने के चक्कर में उत्पीड़न सहती रहीं स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर पहचान के चक्कर में सहती रहीं उत्पीड़न, बोलीं- करियर का सवाल था, क्या करती?

लेखन नेहा शर्मा 05:34 pm Nov 15, 202605:34 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने साल 2011 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने याद किया कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश के बीच वो उस वक्त ये समझ ही नहीं पाई थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। स्वरा उस समय महज 20-22 साल की थीं और वो ऐसी फिल्म भी नहीं छोड़ना चाहती थीं, जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकती थी।