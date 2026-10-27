स्वरा भास्कर ने की 'राइज एंड फॉल' में इन्फ्लुएंसर्स की बोलती बंद, कहा- मेरा करियर दिखावे पर नहीं

अभिनेत्री स्वरा भास्कर इन दिनों 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में 'फैमिली वीक' के एपिसोड में, जहाँ एक तरफ उनकी फाहाद से भावुक मुलाकात हुई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के दिखावे वाले अंदाज पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी।

जब इन्फ्लुएंसर श्रेया कार्ला ने उन्हें 'कम कूटनीतिक' होने की सलाह दी, तो स्वरा ने सीधे जवाब दिया, 'श्रेया, मैं जैसी हूं वैसी ही रहती हूं।मेरी दुनिया रियलिटी शोज वाली नहीं है। सच कहूं तो मुझे ऐसे शोज के जरिए करियर बनाने में कोई रुचि नहीं है।'

अपनी इस बात से उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें दिखावे से ज़्यादा असलियत पर भरोसा है।