स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' विवाद पर कही ये बात, मीडिया संस्थानों पर लगाया आरोप
अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर उस विवाद पर बोली हैं, जिसका उन्हें साल 2018 में 'पद्मावत' फिल्म में 'जौहर' सीन की आलोचना करने के बाद सामना करना पड़ा था।
उनका कहना है कि यह विरोध जानबूझकर खड़ा किया गया था और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ रहे थे।
स्वरा ने साफ किया कि उन्होंने कभी जौहर करने वाली महिलाओं को कायर नहीं कहा था। उन्होंने बस यह बताया था कि अगर वह खुद यौन उत्पीड़न की शिकार होतीं, तो ऐसे दृश्यों का महिमामंडन देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती।
स्वरा ने मीडिया संस्थानों पर लगाया ये आरोप
स्वरा ने कुछ मीडिया संस्थानों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और इस विवाद को हवा दी।
उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि जो लोग इन विवादों से फायदा कमा रहे हैं, उन्हें शायद उन्हें धन्यवाद पत्र भेजना चाहिए।
अपने मूल तर्क पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि यह एक मनगढ़ंत विवाद था।"
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मुद्दा उनके लिए कितना निजी है।